Augusta Aguiar deixa a empresa municipal SociohabitaFunchal

A Câmara Municipal do Funchal emitiu um comunicado em que refere a saída de Augusta Aguiar da empresa municipal Sociohabitafunchal.

Augusta Aguiar foi secretária regional da Inclusão e Cidadania. Assumiu a empresa municipal depois das eleições autárquicas de 2021.

"A Câmara Municipal do Funchal informa que a administradora da Empresa Municipal Sociohabitafunchal, Drª Augusta Aguiar, apresentou, esta tarde, a sua demissão do cargo de nomeação, que ocupa desde outubro de 2021. A vereação agradece o trabalho que foi efetuado pela administradora, Drª Augusta Aguiar, nesta importante empresa municipal, cujo papel é tido por essencial na estratégia que o novo executivo camarário tem delineada para a habitação pública no Funchal", pode ler-se no comunicado da CMF.

A Câmara Municipal do Funchal adianta que "a seu tempo, anunciará a nova administração da Empresa Municipal".