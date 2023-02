Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "'Não nos vamos embora', disse Biden a Zelensky em Kiev"

- "Dez mil crianças ucranianas estão fora do sistema de ensino português"

- "Vila Real - Pais têm de pôr filhos a 20km de casa para terem creche gratuita"

- "Reino Unido - Polícia acusada de esconder racismo na morte de negros"

- "Arrendamento - Proprietários terão prazo para contestar posse de casas à força"

- "Ferrovia - CP gasta mais 20 milhões com aluguer de material à Renfe"

- "História - O colonialismo português ainda 'persegue' as religiões afro-brasileiras"

- "Inseminação post mortem - Mulher anuncia que engravidou do marido morto no primeiro caso de sempre em Portugal"

- " Vírus da sida - O 'paciente de Düsseldorf' é a quinta pessoa em todo o mundo a eliminar o HIV"

Jornal de Notícias:

- "Combustíveis nos híperes crescem e já são os mais baratos em 13 distritos"

- "Benfica 3-1 Boavista - Sentados lá em cima - Águias seguram vantagem de cinco pontos em jogo difícil. Axadrezados deram luta e Bracali defendeu penálti de João Mário"

- "Um ano de guerra - Kiev: Biden reforça armamento"

- "Conflito faz disparar fabrico de próteses para amputados"

- "Ângela engravida por inseminação de marido que morreu em 2019"

- "Habitação - Apoio à renda dura até cinco anos mas vai baixando"

- "Loures - Padre compra barco para férias com amante em S. Tomé"

- "Pensões - Atraso da Segurança Social priva reformados de bónus"

- "Gaia - Metrobus na Avenida Vasco da Gama dentro de três meses"

- "Champions - Cinco mil dragões nas bancadas de San Siro - F. C. Porto quer repetir façanha em Itália frente ao Inter"

- "Chaves 2-3 Sporting - Vitória dá injeção de ânimo aos leões no play-off da Liga Europa"

Diário de Notícias:

- "Atrasos da Segurança Social deixam reformados sem bónus na pensão"

- "Um ano de guerra - Joe Biden de surpresa em Kiev: 'Que não haja dúvidas do apoio dos EUA à Ucrânia'"

- "Fim dos vistos 'gold' - Empresários e associações pedem recuo no 'ataque sem precedentes ao investimento estrangeiro'"

- "Plano para a habitação - Depois de Moedas, Rui Moreira arrasa pacote 'bolivariano' do governo"

- "Pandemia - OMS levantará o estado de emergência em abril. 'Agora é preciso melhores vacinas contra a covid'"

- "Sustentabilidade - Eficiência energética e novos materiais lideram investimentos na indústria do calçado"

- "Cidade dos 15 minutos - Conselho de Cidadãos regressa à Câmara de Lisboa dias 25 de março e 1 de abril"

- "Berlinale - Williem Dafoe trancado e a sós em 'Inside', uma proposta irresistível"

- "Hoon Lee, diretor da 'AICEP' sul-coreana: 'É possível comprar um Hyundai em Seul com pneus portugueses'"

Inevitável:

- "inorgânico - Os homens na luta - André Pestana é o homem por detrás das manifestações de profissionais da Educação de norte a sul do país. Começou na JCP, que trocou pelo BE, de onde saiu pela porta da extrema esquerda para o MAS. Não falta quem já lhe chame Carmelinda Pereira do século XXI - numa comparação que Marques Mendes e José Miguel Júdice subscrevem - e quem diga que, ao pé dele, Mário Nogueira é um menino de coro. Saiba quem é o líder do sindicalismo dos professores e não só"

- "IRS. Começou a contagem decrescente para validar as despesas"

- "O mundo das fobias. 'Vou ter de viver com este medo toda a vida'"

- "Biden faz visita surpresa a Kiev. 'A liberdade não tem preço'"

- "Glockenwise. Um Portugal 'repleto de bizarrias e criatividade'"

Correio da Manhã:

- "Casal McCann admite que Julia é a Maddie, Pede teste de ADN para 'explorar todas as pistas', Kate e Gerry não querem correr riscos"

- "Benfica treme mas não cai, Benfica 3 Boavista 1"

- "Visita a Kiev: Biden dá força a Zelesnsky"

- "Saúde preocupada: Alerta máximo com poeiras de África"

- "Chave da vitória estava no pote, D. Chaves 2 Sporting 3"

- "Acusação: Padre e amante julgados por desviarem 800 mil"

- "Algarve: Naufrágio deixa turistas em pânico"

- "Detido: Jovem violada em praia da Costa"

- "Príncipe William apalpado em público"

O Jogo:

- "Benfica 3-Boavista 1 - Axadrezados ainda calaram a Luz, mas Gonçalo Ramos e Musa acabaram com as dúvidas - Movidos a reação"

- "Chaves 1-Sporting 3 - A jogar em 'casa', Pote bisou e ainda ofereceu a Chermiti um penálti que o avançado falhou - O mais adulto tinha as chaves"

- "FC Porto - Recuperação do extremo aponta-o aos convocados para Milão - Galeno é trunfo na manga"

- Braga - Clube quer um 12.º jogador mais influente na luta por títulos e lança campanha - Guerreiros recrutam sócios para a batalha"

- "E-toupeira adiado pela quinta vez"

A Bola:

- "Ao rubro! Mais de 55 mil vibram na Luz com decisivo golo de Gonçalo Ramos (Benfica 3 -1 Boavista)"

- "Filhos de um Deus menor! Chaves 2 - 3 Sporting"

- "FC Porto: Milionário quer levar Taremi para Inglaterra"

Record:

- "Genial Ramos, Benfica 3 - 1 Boavista"

- "Pote dá pontapé na crise, Chaves 2 - 3 Sporting"

- "FC Porto: Sérgio Conceição assume 'Vivo mal as derrotas e pouco as vitórias, 5 mil portistas em Milão"

- "Futebol feminino: 'A eliminar não há favoritos', Francisco Neto e a decisão dos Camarões"