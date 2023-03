"Os trabalhadores da Lusa decidiram em plenário realizar uma greve de quatro dias entre as 00:00 de hoje, dia 30 de Março (quinta-feira), e as 00:00 de 3 de Abril (segunda-feira)", informa a agência noticiosa.

Deste modo as notícias do dia, nomeadamente as nacionais e internacionais, ficam afectadas.