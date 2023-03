'Dê uma tampa à indiferença' "continua activa e tem efeito muito positivo"

A Associação Sem Limites, após um pedido de apoio da Leroy Merlin, vai entregar esta quarta feira, dia 29 de Março, uma cadeira de rodas manual.

A entrega está marcada para as 11 horas e decorre no âmbito da campanha 'Dê uma tampa à Indiferença'.

"A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites, conta com um protocolo de colaboração com a loja Leroy Merlin desde o ano transato e, como tal, tem vindo a fazer até à data várias recolhas de tampinhas plásticas", revela a instituição, em comunicado.

"A campanha continua activa e tem um efeito muito positivo, para pessoas com necessidades especiais e seus familiares. Continuamos a apelar a toda a população para que possa contribuir com a doação de tampas de plástico, de modo a apoiar as pessoas com deficiência a obter melhor qualidade de vida através dos materiais ortopédicos e ajudas técnicas", pode ler-se no comunicado.