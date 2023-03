Cinco pilotos madeirenses presentes na Rotax Cup

Cinco pilotos madeirenses vão estar este fim-de-semana no Kartódromo de Braga, para disputar a Rotax Cup. Esta prova é levada a cabo pela Korridas & Kompanhia, representante da marca de motores austríaca Rotax e promotora, em parceria com a FPAK, do Campeonato de Portugal Rotax (CPRTX).

Pedro Calado, Leandre Carvalho, Rodrigo Silva e João Dinis na categoria Sénior Max e João Dias na categoria DD2 Masters, são os pilotos madeirenses presentes.

Disputada no KIB, Kartódromo Internacional de Braga, o mesmo circuito que irá receber a primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax a 15 e 16 de Abril, a Rotax Cup é uma prova de preparação para o arranque do CPRTX. Esta prova servirá de “barómetro”, para aferir quem são os principais candidatos aos vários títulos nas várias categorias em disputa, bem como para os pilotos e equipas melhor se prepararem para a época que se avizinha.

Pela primeira vez a disputar uma prova fora da Madeira, nesta que será a sua segunda época de karting, Pedro Calado, que defenderá as cores da equipa Madeira Racing One, utilizando um chassis Expirit e participando pela primeira vez na categoria Max.

Não tenho qualquer objectivo pré-definido em termos de resultados, pois o que pretendo é, com a experiência acumulada, poder melhorar o meu desempenho no Troféu Regional de Karting AKM 2023, relativamente ao meu ano de estreia em 2022» Pedro Calado.

Na mesma categoria, com um chassis da mesma marca e integrado na mesma equipa irá também estar Leandre Carvalho, um jovem que tem já alguma experiência em provas no continente. O piloto da Madeira Racing One esteve recentemente no Open de Portugal de Karting e na primeira prova do Campeonato de Portugal de Karting (CPK), ambos disputados no Kartódromo de Viana, vem já com alguma rodagem competitiva. À chegada a Braga e à Rotax Cup destaca que: "Apesar de ser uma pista complicada, mas ao mesmo divertida é uma categoria muito competitiva com pilotos de muito bom nível, estamos confiantes para dar o nosso melhor e alcançarmos o melhor resultado possível".

Também na Sénior Max, inserido na equipa Ready to Race estará Rodrigo Silva, jovem piloto madeirense. Para este piloto que irá utilizar um chassis Tony Kart, "o circuito de Braga é muito técnico, tem todo o tipo de curvas, umas mais rápidas, outras mais lentas, chicanes e eu gosto muito pela sua dificuldade. Penso que vai ser uma prova muito competitiva, com adversários bastante fortes que vão dar muita luta. O nosso objectivo é alcançar a vitória e se não o conseguirmos, pelo menos tentar trazer para casa o melhor resultado possível, dando o nosso melhor dentro e fora de pista", disse.

João Dinis irá participar também na categoria Sénior Max, a bordo de um kart com o número 405, com chassis CRG.

Na categoria DD2 Masters participará o veterano João Dias, inserido na equipa QZ Racing Team e com um chassis Lando Norris da Tony Kart. Adepto confesso desta motorização da Rotax, que está a tentar trazer para o Troféu Regional AKM, refere que o "principal objectivo é ficar no pódio nesta prova e disputar todo o Campeonato Rotax na categoria DD2 Master, que no ano passado não me foi possível concluir".

Relativamente à pista, diz que a mesma "é rápida e muito técnica e apesar de já a conhecer, é a primeira vez que lá vai disputar uma prova nesta categoria".

O programa será composto no sábado por apenas por seis sessões de treinos livres e pelas verificações técnicas e administrativas. No domingo o dia começa com mais uma sessão de treinos livres, seguindo-se os treinos cronometrados, as Finais 1, as Finais 2, terminando o programa da prova com o pódio pelas 16 horas.