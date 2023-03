Há “boas notícias” para a FN hotelaria. Tudo porque apesar da guerra, dos entraves ao alojamento local, das tibiezas do investimento público assente em impostos, 2023 afigura-se como um ano de consolidação do sector turístico e de construção de 65 novos hotéis em Portugal. Logo, a empresa madeirense que tem muitos clientes oriundos do motor da economia vai ganhar com a dinâmica instalada no País.

Uma convicção partilhada pelo presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, o madeirense Bernardo Trindade no evento comemorativo do 40.º aniversário da FN hotelaria que junta, durante a tarde de hoje, vários convidados em Lisboa.

“Temos condições para continuar a empreender, a investir e a contratar empresas como a FN hotelaria”, referiu o também ex-secretário de Estado do Turismo, que para além de enaltecer os méritos da empresa de João Abel Freitas, pediu boa-fé, confiança e comunicação nas parcerias que garantem sucesso na economia.

Para além de Bernardo Trindade, Eduardo Jesus, Juan Pablo Neira e Kristian Brask Thomsen são as figuras de destaque neste evento que valoriza a confiança e a inovação e que arrancou com a intervenção do fundador da FN hotelaria.

João Abel Freitas foi apresentado como “visionário” que um dia a partir da Rua das Dificuldades traçou um caminho marcado pela qualidade do serviço e que hoje é referência tanto na Região como em todo o País.

Uma confiança que deriva da seriedade e da gratidão, como referiu, emocionado, o CEO da FN hotelaria.

Esta cerimónia esta a ser transmitida em directo no Facebook da FN.