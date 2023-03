Instituto para a Qualificação inaugura 'Laboratório Indústria 4.0'

O Instituto para a Qualificação (IQ) vai inaugurar amanhã, 23 de Março, o 'Laboratório Indústria 4.0', uma nova estrutura que pretende dar resposta à tendência crescente de as empresas estarem a se ajustar à Indústria 4.0. Este foi um investimento realizado através de um cofinanciamento do Programa Madeira 14-20, FEDER e que teve uma comparticipação de 873.581 euros.

O IQ vê assim aumentada a possibilidade de adequar mais rapidamente a sua oferta formativa aos novos referenciais disponibilizados no Catálogo Nacional das Qualificações, nas áreas da Indústria 4.0, uma vez que dispõe agora de 4 novas salas de formação tecnológica, nomeadamente: sala de Automação, sala de Eficiência Energética, sala de Pneumática e Hidráulica e sala de Robótica e Sistema 3D. O que permitirá que, em simultâneo, estejam em formação 64 formandos (4 turmas).

É de realçar que já é possível realizar no Centro de Formação Profissional da Madeira do IQ, com recuso a este Laboratório, o curso pós-secundário, de nível 5, de Técnico Especialista de Manutenção Industrial/Mecatrónica, inserido na tipologia 'Aprendizagem +', que é uma das várias novidades da Oferta Formativa do próximo ano lectivo.

O 'Laboratório Digital Indústria 4.0' possibilitará, ainda, ao IQ promover formação tecnológica de excelência aos cursos profissionais e de aprendizagem que actualmente ministra, tais como: Técnico/a de Mecatrónica; Técnico/a de Instalações Eléctricas; Técnico/a de Electrónica e Telecomunicações; Técnico/a de Electrónica, Automação e Computadores e Técnico/a de Mecatrónica Automóvel e que incluem unidades de formação de curta duração que abordam temáticas que vão desde a área da Automação e Pneumática, Redes de Automação e Consolas Tácteis, Autómatos Programáveis, Hidráulica, Técnicas Industriais de Comando, Controlo e Regulação de Máquinas Elétricas e Robótica.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, nas instalações do Centro de Formação Profissional para a inauguração deste novo serviço.