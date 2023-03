Câmara de Lobos proporciona experiência profissional a 58 jovens do concelho

Abrem este sábado, 1 de Abril, e decorrem até 30 do mesmo mês, as inscrições para a quinta edição do programa municipal Juventude Activa, em Câmara de Lobos. Esta edição conta com 58 vagas, o maior número de sempre desde a instituição do programa.

Este programa, dinamizado pela autarquia de Câmara de Lobos, visa a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da experimentação de contextos reais de trabalho de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências essenciais à vida ativa, nomeadamente interpessoais, sociais e técnicas. É destinado a jovens residentes no concelho de Câmara de Lobos, com idades entre os 17 e os 25 anos (à data da inscrição).

A candidatura é realizada 'on-line', mediante o preenchimento de formulário disponível na página oficial da CMCL Os documentos solicitados devem ser enviados posteriormente por e-mail. A participação de jovens que, à data da inscrição, não tenham completado 18 anos, carece de autorização do encarregado de educação. O formulário encontra-se disponível através do link: https://tinyurl.com/JuvAtCL2023.

Conforme informa a autarquia, as atividades decorrerão nos meses de Julho e Agosto, sendo que o período de ocupação dos jovens não excederá 6 horas diárias, com limite máximo de 30 horas semanais.

Colocações

No presente ano, os jovens podem ser colocados em 24 serviços e valências de 16 entidades públicas e associações culturais, sociais, desportivas e recreativas sedeadas em todas as freguesias do concelho de Câmara de Lobos, que promovem atividades em diferentes áreas, nomeadamente, administrativa, atendimento ao público, apoio a crianças, jovens e idosos, entres outras.

Todos os jovens colocados no âmbito do presente programa terão direito a seguro de acidentes pessoais; a compensação monetária hora e um certificado de participação. A autarquia aumentou o valor da compensação para 2 euros por hora o que perfaz, no caso do cumprimento das 30 horas semanais durante um mês, 240 euros por mês. O valor da última edição era de 200 euros por mês.

Até à data, ao longo das 5 edições já realizadas, tiveram contacto com a realidade laboral mais de duas centenas de jovens.