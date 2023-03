Concertos inéditos no Funchal e Ribeira Brava homenageiam poeta Vasco da Gama Rodrigues

O Centro de Estudos Educação, Cultura e Social da Calheta (CEDCS) promove amanhã e domingo dois concertos inéditos de Quaresma com os poemas do poeta madeirense Vasco da Gama Rodrigues, um será no concelho do Funchal e outro no concelho da Ribeira Brava.

O primeiro concerto decorrerá já no sábado, 1 de Abril, na Igreja Paroquial de São Roque, no Funchal, a partir das 18h30, enquanto o segundo concerto será no dia seguinte, 2 de Abril, na Igreja Matriz da Ribeira Brava, a partir das 19 horas. Ambos contarão com participação do tenor madeirense Alberto Sousa e do organista sul-africano Daniel Nel.

Estes concertos decorrem na sequência de uma encomenda artística feita pelo presidente do CEDECS, Eugénio Perregil, ao maestro João Victor Costa, há cerca de 6 anos e é a última grande obra composta pelo maestro madeirense.

Este convite foi para musicar alguns poemas da obra do poeta natural do Paul do Mar, Vasco da Gama Rodrigues, e surgiu no âmbito da promoção de diversas iniciativas educativas levadas a efeito pelo Centro de Estudos da Calheta e pela Casa do Povo do Paul do Mar, para dar a conhecer aquele poeta natural da freguesia que produziu três obras literárias: 'Os Atlantes' (1961); 'As Três Taças' (1972) e, a título póstumo, o 'Cristo das Nações' (1995).

Os concertos terão, como referido, os intervenientes Alberto Sousa (tenor) e Daniel Nel (organista), que vão interpretar um conjunto de poemas da obra 'As Três Taças' do poeta Vasco da Gama Rodrigues e surgem numa parceria com a Casa do Povo do Paul do Mar, paróquias de São Roque e da Ribeira Brava.