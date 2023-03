João Carlos Abreu fala sobre a Zona Velha em tertúlia

A comissão política do PSD de Santa Maria Maior convidou João Carlos Abreu para uma tertúlia, a realizar hoje, às 18h30 na sede do PSD da freguesia, com o propósito de abordar o papel que a Zona Velha do Funchal desempenhou na sua vida, e sobre todas as iniciativas que o antigo Secretário Regional de Turismo levou a cabo para promover esta emblemática zona da capital madeirense.

Helena Leal, a presidente da Comissão Política de Freguesia do PSD naquela localidade, vai conduzir a conversa, que abordará não só a relação de João Carlos Abreu com a Zona Velha, mas também o seu passado mais remoto, de fixação das primeiras gentes na ilha e da sua evolução ao longo dos tempos, até aos dias de hoje, em que se tornou um ex-libris do turismo madeirense.

A sessão é aberta a todos, e no final da mesma haverá um pequeno convívio.