Carlos Sá anima manhã informativa do DIÁRIO

A redação do DIÁRIO de Notícias da Madeira foi palco esta quarta-feira, 29 de Março, de um momento musical a cargo de Carlos Sá, que animou a manhã informativa do jornal centenário.

O músico brasileiro, natural de São Paulo, deslocou-se ao número 56 da Rua Dr. Fernão de Ornelas para conceder uma entrevista à rádio TSF Madeira e aproveitou a ocasião para brindar a equipa DIÁRIO com um pequeno 'showcase' musical.

Carlos Sá estudou educação artística na Faculdade Marcelo Tupinambá. Há mais de três décadas deixou o Brasil em direcção à Europa, onde vive actualmente. O reconhecido músico é o rosto do restaurante e bar 'Sai De Baixo & Alto Astral', localizado no Porto Novo.

O espaço do matutino madeirense recebeu também uma visita dos alunos do 2.º ano, turma B, do Colégio de Santa Teresinha, uma actividade integrada no projecto de estudo do tema 'Os meios de comunicação'. Ao longo desta semana o DIÁRIO vai acolher um total de três turmas do segundo ano de escolaridade para dar a conhecer os processos da sua jornada de informação diária.