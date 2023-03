PAN Madeira afirma que existe "muita coisa errada nesta situação dos gatos do Pico Ruivo"

Através de um comunicado enviado, o PAN Madeira refere que "tem muita coisa errada nesta situação dos gatos do pico Ruivo".

O partido começa por referir que o primeiro ponto da resolução do problema é o "respeito à vida" quer seja dos gatos ou até mesmo da Freira-da-Madeira. "Quando este não existe, tem qualquer coisa de grave que precisa ser resolvido". O PAN Madeira critica a secretária regional do Ambiente, Susana Prada, afirmando que quando confrontadas com alguma situação, "a sua primeira decisão é mandar matar os animais".

A Sr.ª Secretária do Ambiente no decorrer do seu mandato já faz lembrar a rainha de copas na Alice do País das Maravilhas, tantas são as vezes que quando confrontada com alguma situação, a sua primeira decisão é mandar MATAR os animais. Será V. Exa Secretária Regional do Ambiente ou Secretária Regional das Extinções? PAN Madeira.

"Outra situação Sr.ª Secretária, não sei se sabe, mas eutanasiar animais saudáveis é crime ético e moral. Portanto, façam o que está na lei e comecem a penalizar quem não o faz", refere o comunicado.

Desta forma, o partido sugere que em vez de eutanasiar os gatos, estes deveriam ser capturados e colocados em colónias devidamente sinalizadas, com a orientação e despiste de doenças por um veterinário. "Os gatos também correm outro tipo de perigos dado a outros animais selvagens que se encontram no espaço, como por exemplo aves de rapina e até roedores entre outros... que apresentam igualmente viroses que os pode colocar em perigo".

É ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e veterinários da Direção de Serviços de Desenvolvimento da Pecuária, e à Secretária Regional, que falta de bom senso, falta paciência ou “pachorra” para resolver a situação como deve ser e mostrar que realmente a Ilha da Madeira é um lugar desenvolvido e que trata os animais com o humanismo e respeito que todos os Seres Vivos merecem. PAN Madeira.

Ainda assim, o partido afirma reconhecer que a Freira-da-Madeira é uma ave endémica e uma das aves marinhas mais raras do mundo. "O PAN entende e acompanha a importância da sua protecção. Mas de movo algum isso é motivo para matar outro ser vivo".

Relativamente à posição do Provedor do Animal, o partido refere que João Henrique de Freitas "saiu da secretária e falou - disse e no dia seguinte desdisse-se".

Espantou-nos? Não! Pois, ao fim de três anos de provedoria de cadeirão temos a certeza de que serão mais as pessoas / associações a que foi negado apoio no decorrer do seu mandato do que aquelas que foram apoiadas, pois é nítida a sua “imparcialidade” em relação aqueles que lhe convém. PAN Madeira.

"O PAN está farto duma provedoria de “tachos” e “cadeirões” onde reclamar de vez em quando para não se esquecerem de si é o suficiente e claro agradar a quem lhe arranjou o tacho", lê-se no comunicado.

"Preocupem-se realmente com os animais e façam por eles o que é o melhor, que eles não têm culpa nenhuma que alguns seres humanos, não tenham noção do que é a ética e empatia por aqueles que conosco partilham o planeta", conclui.