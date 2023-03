Coro de Câmara da Madeira em concerto alusivo à Pascoa na Igreja das Eiras no Caniço

O Coro de Câmara da Madeira protagoniza, no dia 1 de Abril, pelas 18 horas, o concerto Via Crucis, na Igreja Paroquial das Eiras, no Caniço. Este evento alusivo à Páscoa é organizado pela Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Santa Cruz.

O Coro de Câmara da Madeira apresentar-se-á com cerca de 40 coralistas, uma maestrina, um organista, dois violinistas e 1 violencelista, sendo um "espetáculo é baseado nas 14 estações do caminho percorrido por Jesus Cristo em direção ao Gólgota, onde seria crucificado, e é composto por momentos musicais alusivos a cada uma das estações, enriquecidos com ação teatral e locução explicativa de cada etapa".

"Esta iniciativa do Município de Santa Cruz insere-se na política cultural multifacetada que tem vindo a ser desenvolvida pela autarquia, marcando os momentos e efemérides importantes para a população com iniciativas culturais relevantes, desta feita com a assinatura de qualidade do Coro de Câmara da Madeira", refere nota enviada à imprensa.