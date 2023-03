"O Funchal e a Região necessitam de uma Praia Formosa devidamente requalificada", afirma CDU

Através de uma iniciativa política na Praia Formosa, local onde é perceptível a "contínua protecção e cedência, por parte da Câmara Municipal do Funchal, aos interesses e 'lobbys' económicos que colocam em causa este espaço público e de acesso gratuito à população", a CDU referiu que tem, "durante anos", vindo a intervir juntamente com a autarquia na defesa "deste espaço privilegiado da cidade".

Temos apresentado propostas que garantam a defesa e preservação deste espaço, há décadas. Os vorazes apetites económicos e imobiliários que têm levado os vários executivos camarários, PS e PSD-CDS, a ceder aos interesses económicos e privados, não protegendo o interesse público e de todos os utilizadores da Praia Formosa. Herlanda Amado, deputada da CDU na Assembleia Municipal do Funchal

Num comunicado enviado esta tarde à redacção, é explicado que em Abril de 2018, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal, foi aprovada uma proposta de resolução do partido onde foi deliberado que a autarquia "deveria desenvolver todos os mecanismos e instrumentos (quer de ordenamento do território, quer financeiros, entre outros) no sentido de criar as condições para a requalificação da Praia Formosa aos mais diversos níveis, dando cumprimento ao consagrado em sede de Plano Director Municipal".

A mais recente decisão da Câmara Municipal do Funchal, em suspender o PDM, deixa clara a dualidade de critérios da Autarquia! Para os grandes grupos económicos, o PDM pode ser revisto ou suspenso, como aconteceu recentemente, ficando clara a postura da Câmara e a cedência e subjugação aos interesses económicos em detrimento da população. A Praia Formosa é, reconhecidamente, uma zona balnear que poderia ser de excelência, que deve ser preservada no seu livre acesso ao mar e disponível para toda a população, não só do concelho do Funchal, como de toda a ilha e Região, um espaço de excelência para o lazer e fruição, com condições para permitir a instalação de equipamentos e infraestruturas que possibilitem e dinamizem a prática desportiva e o desenvolvimento humano. Herlanda Amado, deputada da CDU na Assembleia Municipal do Funchal

"As potencialidades desta frente mar de excelência não têm sido aproveitadas e é urgente a salvaguarda deste património público, protegendo-o da especulação imobiliária, situação que já aconteceu em outras zonas da nossa Região com a destruição do litoral e a “venda” da orla costeira a pataco a interesses privados. A ocupação do litoral por privados, com fins de exploração económica, é uma das marcas mais negativas que estão a desfigurar a cidade do Funchal. A entrega de mão beijada de todo o litoral aos prevaricadores da cidade é o resultado de políticas de promiscuidade entre o poder político e o capital com consequências lesivas para a cidade e para os cidadãos", refere o comunicado.

O partido defende uma Praia Formosa "devidamente requalificada em termos paisagísticos e ambientais".

O Funchal e a Região necessitam de uma Praia Formosa devidamente requalificada em termos paisagísticos e ambientais. O Funchal e a Região necessitam de uma Praia Formosa requalificada em termos infraestruturais, nas suas condições balneares, na oferta de lazer. Para tal, implica consagrar um conjunto de investimentos e recursos, garantindo áreas com dimensão capaz de albergar os diversos equipamentos e infraestruturas. Não pode acontecer é sermos confrontarmos daqui a alguns anos, com a possibilidade de todos quantos queiram aceder livremente à Praia Formosa sejam confrontados com restrições impostas por interesses privados ou tenham de pagar para aceder a esta zona de lazer, porque a Câmara do Funchal e o seu cederam à especulação dos “lobbys”, desperdiçando um património que é de todos os cidadãos e de toda a Cidade. Herlanda Amado, deputada da CDU na Assembleia Municipal do Funchal

A rematar, a CDU afirma que vai continuar a dar voz às reinvindicações de defesa e preservação do local. "Não podemos deixar que a Praia Formosa se transforme numa praia só para alguns, para uma minoria poderosa, numa Cidade onde só o poder económico fala mais alto".