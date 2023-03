Europa acorda nova redução das dependências das energias fósseis

"Congratulamo-nos com o acordo entre @Europarl_EN e @EUCouncil sobre a diretiva de energia renovável", informa a Comissão Europeia num curto tweet, ao qual acrescenta. "A parcela de energias renováveis no consumo de energia da UE aumentou para 42,5% até 2030 e 45% a partir de então. Cada país da UE contribuirá para este objetivo comum".

Ora, este anúncio deste novo acordo nesta quinta-feira, aprovado pelo conselho de ministros da Energia da União Europeia, significa um aumento significativo da produção de energia eléctrica por fontes renováveis, em detrimento do peso que as energias fósseis ainda vão tendo.

De acordo com a TSF, "o objetivo é chegar a 42,5% de energia renovável até 2030, praticamente o dobro face aos 22% atuais", sendo que "o acordo, também uma medida necessária para combater a dependência da energia russa, terá agora de ser votado no Parlamento Europeu".

Aprovação que não deverá ser difícil de alcançar dado o histórico pró-energias renováveis que vigora no Parlamento Europeu. "A longo prazo, a União Europeia tem como meta tornar-se uma economia 'climaticamente neutra' até 2050, com zero emissões de gás com efeito de estufa", recorda a rádio nacional.