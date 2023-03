Deputado do CDS Lopes da Fonseca já defendeu o ferry "custe o que custar"?

Na sequência da intervenção do JPP na última sessão plenária da semana, realizada ontem, em que o deputado Élvio Sousa recomendou ao Governo Regional que estude a viabilidade da construção de uma segunda rampa 'ro-pax' e respectivo terrapleno de apoio, de maneira a viabilizar de forma eficiente a ligação por 'ferry' entre a Região e o território continental, o deputado do PS, Victor Freitas, lembrou não só as promessas do presidente do Governo Regional, que disse que a ligação ia avançar, como também "apontou" o dedo ao deputado do CDS Lopes da Fonseca, relembrando-o que em tempos também este tinha prometido o 'ferry' a qualquer preço. Será que é mesmo verdade?

Quem prometeu o ferry foi o senhor presidente do Governo Regional, mas se tal não bastasse, também em 2019, nós ouvimos, e ficamos satisfeitos de ouvir, da parte do senhor deputado Lopes da Fonseca que no caderno de encargos para qualquer coligação, fosse com quem fosse e fosse com o PSD, teria de haver o ferry mesmo que custasse aos cofres da Região 20 milhões de euros. Victor Freitas, deputado do PS

Ora, o DIÁRIO foi ao seu baú de memórias, verificar se realmente se comprova a veracidade das declarações do deputado socialista acerca das promessas feitas por Lopes da Fonseca.

Recuando até 2019, mais concretamente a 26 de Junho, o deputado centrista abordou a questão da ligação marítima entre a Madeira e Portugal continental na reunião plenária n.º70 da XI Legislatura, em que precisamente o regime da operação portuária e o serviço de ligação 'ferry' foram os dois temas em maior destaque nesse debate do Parlamento regional.

Recorte do DIÁRIO sobre a sessão plenária de 26 de Junho de 2019

Na ocasião, o parlamentar do CDS, então um dos partidos da oposição do Governo Regional, anunciou que o programa de Governo do CDS às Eleições Regionais de 2019, que se realizaram a 22 de Setembro, ia incluir o compromisso de que “a operação ferry tinha de "ser todo o ano (...) e custe o que custar” e que a factura dos subsídios públicos teria de ser assumida pela Região caso o Estado não cumprisse com a sua obrigação de assegurar o cumprimento do princípio da continuidade territorial.

Isto é santo. Fica aqui o compromisso. Nem que custe 12 milhões. Esta operação vai ter que ser assumida, custe o que custar, nem que seja pela Região Lopes da Fonseca, deputado do CDS-PP

Assim, a situação em apreço é de facto verdadeira. No entanto, na sua intervenção de ontem, o deputado do PS, Victor Freitas, apenas falhou ao apontar o custo de 20 milhões de euros, porque o que realmente Lopes da Fonseca afirmou é que "nem que custasse 12 milhões".