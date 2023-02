SITE Madeira convoca plenários de trabalhadores porque a "ARM não cumpre com os seus compromissos"

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro e Regiões Autónomas (SITE-Madeira) vai convocar, para os dias 9 e 10 de Março, um plenário de trabalhadores, pois a "ARM não cumpre com os seus compromissos".

"A Administração da ARM adiou do dia 7 para o dia 28 de Fevereiro/2023 a data para a reunião para a assinatura da formalização da revisão do texto do AE, a fim de ser publicado no Jornal Oficial da RAM e aplicado aos trabalhadores" Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro e Regiões Autónomas

O sindicato refere ainda que no dia 24, deste mês, a administração da Águas e Resíduos da Madeira "cancelou a reunião do dia 28/02/2023, para data a agendar brevemente, atendendo a que, segundo a ARM, não tinham reunidas todas as condições para a realização da reunião da formalização da revisão do AE".

Nesta data o Sindicato alertou a empresa e as respectivas Secretarias para tomarem medidas necessárias para a aplicação da revisão do AE no salário do mês Março/2023, com os respectivos retroactivos a 01/01/2023, independentemente da publicação ou não da revisão do JORAM." Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro e Regiões Autónomas

Por não existir nova data de reunião, o sindicato convocou o plenário para informar os trabalhadores e sugerir a convocação de "luta, incluindo greve, se necessário, exigindo a aplicação da revisão do AE, no salário do mês de Março/2023, incluindo os respectivos retroactivos desde 01/01/2023".