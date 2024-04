Geração Depositrão desafia comunidade escolar da Madeira a aumentar a recolha de resíduos

A 16.ª edição da Geração Depositrão, projecto que resulta da parceria entre a ERP Portugal (entidade gestora de resíduos elétricos e eletrónicos) e o Programa Eco-Escolas da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), aceita pedidos de recolha até ao dia 15 de Junho.

Este programa escolar de literacia ambiental pretende desafiar e premiar a comunidade escolar pela entrega de equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usadas, à ERP Portugal, que lhes dará o destino adequado.

Estão inscritas na Geração Depositrão escolas de 19 distritos do território nacional e ilhas.

Todas as escolas participantes vão receber uma contrapartida financeira com o objetivo de continuar a incentivar os mais novos a adoptarem comportamentos ambientalmente responsáveis. Além disso, as escolas vencedoras serão também premiadas tendo em conta as seguintes categorias:

· Peso absoluto e peso recolhido per capita;

· Professor Geração Depositrão;

· Prémio Aluno Geração Depositrão

· Prémio por categoria de resíduo considerado perigoso (TV monitores, Equipamentos de regulação de temperatura, Pilhas).

A ERP Portugal desafia a que, nesta recta final, mais resíduos possam ser entregues nas escolas, para que todos possam contribuir para o cumprimento de metas de recolha.

Além da recolha de REEE e RPA, são ao longo dos anos lectivos, realizadas várias actividades criativas pelos alunos, com a ajuda dos professores, sobre a importância do encaminhamento de resíduos e da economia circular.

Para saber mais sobre este projecto aceda a www.eureciclo.pt ou através de https://geracaodepositrao.abaae.pt/regulamento-atividade-de-recolha-2023/.