CMF revitaliza Rua do Brasil na Nazaré com a plantação de novas árvores

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, está a revitalizar a Rua do Brasil com o plantio de 8 novas árvores da espécie Jacaranda mimosifolia (jacarandá).

Esta iniciativa surge na sequência da remoção de árvores da espécie Melia azedarach (mélia), que apresentavam riscos de segurança para pessoas e bens. A Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, comprometida com as melhores práticas da arboricultura urbana, optou por esta medida após um estudo cuidadoso.

Apesar da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos tentar sempre atender às melhores práticas da arboricultura urbana, tomando decisões que confiram as melhores condições de fitossanidade e biomecânica ao património arbóreo da cidade, neste caso em particular, optou-se pelo abate dos exemplares por razões de segurança no que toca a pessoas e bens. CMF

A CMF explica que as novas árvores, mais adequadas ao local, foram cuidadosamente seleccionadas e plantadas em caldeiras renovadas. Quatro das 12 caldeiras originais serão encerradas por não reunirem as condições mínimas para receber novas árvores devido à proximidade de infra-estruturas subterrâneas e aéreas.