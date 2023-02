‘Prestige Dance’ em destaque nos ‘nacionais’ de dança desportiva

O ‘Prestige Dance’ - Clube de Dança Desportiva representou este fim-de-semana a Região no Campeonato Nacional das 10 Danças, no Campeonato Nacional Grupos e Solos e ainda no Portugal Open Championship.

Após a competição, o clube informou que dois pares foram convocados para a seleção nacional: José Pereira / Elisabeth Martinov e Santiago Abreu / Alícia Duarte de categoria Júnior II Open, vão estar nos Campeonatos do Mundo.

Quanto às provas que decorreram em Lisboa, no Complexo Desportivo Municipal Casal Vistoso, a Madeira obteve resultados de destaque, conforme divulgação do clube, entre os quais publicamos os lugares de 'pódio'.

O destaque vai para os cinco pares que se sagraram campeões nacionais e para os 14 títulos na competição 'solos'

Portugal Open Championship:

Lourenço Abreu e Elisa Antunes (juvenis)

Prova das 10 Danças:

- Lourenço Abreu e Elisa Antunes - Juvenis II

- António Martins e Maria Abreu - Júnior II Intermédios

- Mateus Gomes e Diana Luís - Juventude Intermédios

- José Pereira e Elisabeth Martinov - Júnior II Open

Campeãs nacionais 'solos':

- Margarida Franco /Solo Juvenis Iniciados ST1/

- Lara Silva /Solo Juvenis Intermédios ST1/

- Lara Silva /Solo Juvenis Intermédios LT1/

- Francisca Pereira /Solo Juvenis Intermédios ST2

- Beatriz Faria /Solo Júnior Intermédios ST1

- Beatriz Faria /Solo Júnior Intermédios LT1

- Maria Camacho /Solo Júnior Open ST1

- Maria Camacho /Solo Júnior Open LT1

- Ana Rute /Solo Juventude Iniciados ST1

- Ana Rute /Solo Juventude Iniciados LT1

- Leonor Aveiro /Solo Juventude Intermédios ST2

- Leonor Aveiro /Solo Juventude Open LT1

- Madalena Pereira /Solo Juventude Open ST1

- Francisca Caroto /Solo Adultos Intermédios ST2

Vice-campeões nacionais

- Nikita Sotnikov e Olívia Martinov - Juvenis I

- Lourenço Gonçalves e Maria Azevedo - Juvenis II Iniciados

- Álvaro Ribeiro e Diana Camacho - Juvenis II

- Martim Gouveia e Clara Abreu - Júnior I Intermédios

- Martim Chaves e Núria Rodrigues - Júnior II Intermédios

Bronze:

- Lucas Jesus e Inês Abreu - Juvenis I

- Santiago Abreu e Alícia Duarte - Júnior II Open

Vice Campeões Portugal Open Championship:

- Álvaro Ribeiro e Diana Camacho - Juvenis Base

- Martim Chaves e Núria Rodrigues - Juniores Base

- Mateus Gomes e Diana Luís - Juventude Base

- José Pereira e Elisabeth Martinov - Júnior Open

3.º lugar Portugal Open Championship:

- Nikita Sotnikov e Olívia Martinov - Juvenis Base

- António Martins e Maria Abreu - Júnior Base

Resultados Grupos:

Vice Campeões Nacionais: Grupo Grande Juvenis “Flowers”

3.º lugar Grupo Pequeno Juvenis “Fantasy Team “

Solo Juvenis Iniciados ST 1:

3.º lugar - Alice Costa

Solo Juvenis Intermédios ST1 e LT1

Vice Campeã Nacional - Maria Aveiro

Solo Juvenis Intermédios ST2

Vice Campeã Nacional - Leonor Freitas

3.º lugar - Júlia Freitas

Solo Juvenis Intermédios LT2

Vice Campeã Nacional - Carla Olim

3.º lugar - Francisca Pereira

Solo Júnior Iniciados ST1

Vice Campeã Nacional - Bruna Aguiar

Solo Júnior Iniciados LT1

3.º lugar - Bruna Aguiar

Solo Júnior Intermédios ST1 e LT1

Vice Campeã Nacional - Beatriz Nunes

3.º lugar - Leonor Magalhães

Solo Júnior Intermédios ST2

3.º lugar - Leonor Pereira

Solo Júnior Open LT1

Vice Campeã Nacional - Lara Gouveia

3.º lugar - Ana Viveiros

Solo Júnior Open ST2 e LT2

3.º lugar - Clara Silva

Solo Juventude Intermédios ST2

Vice Campeã Nacional - Ana Vieira

Solo Juventude Open LT2

3.º lugar - Madalena Pereira