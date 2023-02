Habitação, guerra na Ucrânia e Inter-FC Porto são alguns dos destaques dos jornais nacionais

Conheça os destaques dos jornais nacionais desta quarta-feira, 22 de Fevereiro.

No Correio da Manhã:

- "Apoio de 70% por mês na prestação da casa. Medida é para vigorar este ano"

- "CM revela ajudas no crédito à habitação"

- "Inter-FC Porto. Ataque à Champions com cinco reforços"

- "Sporting. Adeptos exigem vitória na Liga Europa"

- "Chelsea quer levar Gonçalo Ramos"

- "Professores insistem no tempo de serviço"

- "Diz que é Maddie. Polícia investiga pais de Júlia"

- "Bragança. Cobertor pega fogo e mata casal de idosos"

- "Foliões enchem ruas do país"

- "Queda superior a 70%. Pandemia travou visitas íntimas nas cadeias"

- "Almada. Taxista agredido à facada próximo do 'Garcia de Orta'"

- "China fala de paz. Putin suspende acordo nuclear e renova ameaças"

No Público:

- "Número de condenados por corrupção é o mais baixo dos últimos 16 anos"

- "Guerra na Ucrânia. Sondagem mostra EUA e Europa de um lado, China e Índia do outro"

- "Biden avisa que Ucrânia 'nunca será uma vitória' para Putin"

- "Opinião de Carlos Gaspar: 'A guerra é um camaleão'"

- "Retrato. Frota automóvel do Estado ficou mais poluente em 2022"

- "Sair da crise na habitação. Opinião: Helena Roseta escreve sobre o pacote de medidas do Governo sobre habitação"

- "Indignação. Nova petição pelo direito a creche gratuita perto da família"

- "ARCOmadrid. Há 18 galerias portuguesas na grande feira da arte ibérica"

- "Comissão de inquérito. Nova privatização da TAP e regresso a 2015 na calha"

- "Geologia. Por que razão os Himalaias continuam a crescer ainda hoje"

- "Festival de Berlim. Dois filmes a concurso: o 'sítio certo' para João Canijo"

No Jornal de Notícias:

- "Porto. Migrantes vivem debaixo do viaduto"

- "Portugal é o quarto da Europa com mais mortes na estrada"

- "Conflitos e 'piedade' motivam homicídios entre pais e filhos"

- "Habitação. T2 no Porto que Estado vai subarrendar pode ficar por 1300 euros"

- "Abusos. Vítimas com tratamento psicológico custeado pela Igreja"

- "FC Porto joga em San Siro sonho de derrubar o Inter"

- "1 ano de Guerra. Putin endurece ameaças e suspende tratado nuclear"

- "Drones são a principal arma da Rússia a surpreender o inimigo"

- "O corredor que prometia a paz foi o caminho para a morte"

No Diário de Notícias:

- "Autorizações de residência para trabalhar duplicaram"

- "Educação em debate. Sindicatos esperam abertura do Governo após pressão parlamentar"

- "Nuno Melo desafia Ventura: 'Mais depressa o Chega é engolido pela IURD do que o CDS pelo Chega'"

- "Inovação social. Habitação colaborativa vai juntar idosos, deficientes e famílias vulneráveis"

- "Indústria nacional em Milão. Inteligência artificial em sapatos a caminho da neutralidade carbónica"

- "Cidades. Setúbal investe 600 mil euros em anel de rega para maior parque urbano do concelho"

- "Um ano de invasão. Putin e Biden trocam acusações com guerra em pano de fundo"

- "Steven Spielberg: 'Prémio na Berlinale é dos momentos mais altos da minha carreira'"

- "Pedro Martins de Lima (1930-2023) Morreu o pai do 'surf' português"

No Tal & Qual:

- "Gouveia e Melo faz queixinhas à ERC. Ele quer calar o Tal&Qual"

- "Sobrinho de Marcelo provoca conflito diplomático com a China"

- "Tribunal Constitucional. Dois juízes em funções fora de prazo"

- "Grão-Mestre da GLLP-GLRP Armindo Azevedo: 'Aprender com os erros e saber corrigir'"

No Negócios:

- "Fisco recusa aceitar custos com burlas informáticas"

- "Um ano de invasão. Guerra provocou choque na energia"

- "O que ganharam e perderam as empresas nacionais"

- "Portugal exportou 4 milhões em drones para a Ucrânia"

- "Corretoras 'low cost' competem por clientes"

- "Sustentabilidade 20|30 - António Casanova, presidente executivo da Unilever Portugal: 'Em Portugal, não temos subido preços ao nível dos custos'"

- "Imobiliário e construção explicam cerca de 40% da viragem no desemprego"

- "'Cluster' do calçado enfrenta diversos pisos escorregadios"

- "Sondagem. Inflação e alta de juros afeta 8 em cada 10 portugueses"

Na A Bola:

- "Sabes quanto vales? Gonçalo Ramos avaliado à lupa"

- "Inter-FC Porto. 'Na Champions, jogadores ganham vitamina extra', Sérgio Conceição"

- "Real Madrid humilha Liverpool"

- "Sporting. Leão bem precisa do instinto de Pedro Gonçalves"

No Record:

- "Penálti suspeito. Mão de Alfa Semedo na época 2017/18 em causa"

- "Para facilitar acesso à Champions. Ministério Público acredita que águias compraram Moreirense por 2,5 MEuro"

- "Benfica. Ramos quer imitar águias. Como melhor marcador português pelos encarnados 32 anos depois"

- "Em Vizela. Schmidt tenta inédita 4.ª vitória fora seguida"

- "Sporting. Pote rebenta a escala. Superou médias em remates, passes certos, dribles, recuperações e duelos"

- "Inter Milão-FC Porto. 'Não somos virgens nestas andanças', Sérgio confia no estatuto europeu dos dragões"

- "Liverpool-Real Madrid (2-5). Espanhóis fazem reviravolta incrível"

E, por fim no O Jogo:

- "Inter-FC Porto. Conceição conta com reforços no duelo de San Siro: 'Lesões? Espero uma boa notícia'"

- "Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson entre os convocados"

- "Benfica. Avançado desatou os jogos com Casa Pia, Gil Vicente e Boavista - Ramos, força de desbloqueio"

- "Águias sob suspeita de comprarem penálti em 2017/18"

- "Sporting. Camisola 28 é muito mais letal quando sobe no campo. Pote só enche perto da área"

- "Braga. Joe Mendes entre na rotação. Lateral sueco estreia-se com a Florentina num onze a pensar no dérbi"

- "O Jogo assinala o 38.º aniversário com uma edição dedicada ao motos do futebol português: a formação"

- "João Cancelo. Símbolo do Seixal e figura do Bayern em grande entrevista: 'Admiro a aposta do Benfica nos jovens'"

- "Braga: visita à 'fábrica de talentos'"

- "Casa Pia: o futuro em 500 promessas"

- "A próxima fornada: 25 nomes para decorar"

- "André Oliveira, médio dos sub-19 do FC Porto explica como concilia desporto e estudos: 'O sonho é jogar no Dragão, mas levo a escola para o futuro'"

- "1224,5MEuro. Transferências. Na última década, as academias foram uma das principais fontes de receitas dos clubes"