Associação Sem Limites entrega materiais ortopédicos a famílias carenciadas

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limite entregou hoje, no espaço 'Leroy Merlin', materiais ortopédicos a famílias carenciadas.

Segundo nota enviada pela IPSS, a 'Sem Limites' foi contactada pela Leroy Merlin, que mantém um protocolo de colaboração desde o ano passado, para fazer a entrega destes materiais ortopédicos. "Este pedido foi realizado uma vez que esta grande empresa teve conhecimento de famílias aos quais estavam a necessitar destes equipamentos, contudo não tinham possibilidades de os adquirir"-

Uma vez que a loja colabora várias vezes ao mês na entrega de tampas plásticas, com o intuito de ajudar na campanha “'ê uma tampa à Indiferença', a associação considerou que seria uma mais valia fazer este pedido.

A entrega dos equipamentos foram realizados com a presença do presidente da Associação Sem Limites, Filipe Rebelo e com a presença de Emanuel Gonçalves, animador de comunidades na 'Leroy Merlin 'e parte da sua equipa.