Dia Regional do Engenheiro "presta homenagem à engenharia"

A Ordem dos Engenheiros da Região Madeira celebra hoje, pela primeira vez, o Dia Regional do Engenheiro.

Como se trata da primeira edição deste evento, assinalando a presença da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira há 37 ano. Evento que passará a ser comemorado anualmente como forma de "prestar homenagem à engenharia", sublinhou Miguel Branco, presidente da Ordem dos Engenheiros Região Madeira, na sessão de abertura do Dia Regional do Engenheiro 2023.

Na cerimónia, que tem lugar na sede, à Rua Conde Carvalhal, para além de homenagens aos antigos presidentes (6) da instituição, presta também homenagem particular a dois ilustres conterrâneos que se notabilizaram pelo seu percurso profissional nas engenharias, a Professora Ana Teresa Freitas e o Professor António Reis.

O evento, que conta com a presença de mais de uma centena de engenheiros, será ainda assinalada com a entrega, a todos os membros com 25 ou mais anos de filiação na Ordem, de um pin de prata.

Esta comemoração conta com a presença do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos.