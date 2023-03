Fátima Pinto e Telma Encarnação chamadas à selecção A

As madeirenses Fátima Pinto e Telma Encarnação voltam a ser chamadas para representar a selecção A portuguesa de futebol feminino.

O seleccionador Francisco Neto divulgou, hoje a convocatória para os próximos dois jogos da equipa das Quinas, que serão disputados no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Tendo em vista a preparação para o Mundial-2023, a selecção lusa irá defrontar o Japão e o País de Gales, em jogos marcados para 7 e 11 de Abril, respectivamente.

Foram chamadas 25 jogadoras para esta etapa de preparação, que antecede o estágio final da equipa lusa para o Mundial. Na lista, o destaque recai no regresso de Ana Dias, que representa a equipa russa FC Zenit e uma vez mais a chamada da jogadora do Deportivo Alavés, Fátima Pinto, e da atleta do Marítimo Telma Encarnaça.

Recorde-se que a fase final do Campeonato do Mundo Feminino vai decorrer em Austrália e Nova Zelândia, entre 20 de Julho e 20 de Agosto.

De referir que a concentração da selecção portuguesa está agendada para 3 de abril, segunda-feira, até às 15h30, na Cidade do Futebol, onde a equipa treinará durante três dias. A comitiva nacional rumará depois a Braga, cidade onde ficará instalada até 11 de Abril.

Eis a lista de convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (SL Benfica), Inês Pereira (Servette FC) e Patrícia Morais (SC Braga)

Defesas: Ana Seiça (SL Benfica), Carole (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilla FC), Joana Marchão (Parma Calcio 2022), Lúcia Alves (SL Benfica) Sílvia Rebelo (SL Benfica);

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Deportivo Alavés), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Levante UD) e Vanessa Marques (SC Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Ana Dias (FC Zenit), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica) e Telma Encarnação (CS Marítimo).