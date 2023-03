Costa manifesta pesar à comunidade ismaelita e não antecipa motivações "do ato criminoso"

O primeiro-ministro manifestou hoje pesar pelas duas vítimas mortais na sequência de um ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa, elogiou a rápida intervenção da PSP e considerou prematuro antecipar motivações "deste ato criminoso".

Ataque com faca no Centro Ismaili em Lisboa faz dois mortos Duas pessoas morreram, esta terça-feira, na sequência de um ataque com faca perpetrado por um homem de nacionalidade afegã, no Centro Ismaili, em Lisboa. A informação está a ser avançada pela CNN Portugal.

Duas pessoas morreram hoje de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido, disse à agência Lusa fonte policial. A mesma fonte avançou que a situação está atualmente controlada.

Em declarações aos jornalistas, momentos antes de discursar nas Jornadas Parlamentares do PS, em Tomar, distrito de Santarém, António Costa expressou à comunidade ismaelita, às famílias das vítimas, a sua solidariedade e pesar.

"Quero registar a pronta intervenção da PSP, que permitiu a detenção do suspeito que está neste momento no Hospital de Santa Maria em Lisboa, recebendo cuidados médicos. É obviamente prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato deste ato criminoso. Devemos aguardar que as autoridades procedam às necessárias investigações", frisou o primeiro-ministro.