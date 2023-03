Manifestações voltam às ruas da África do Sul

Hoje começaram novas manifestações em algumas cidades da África do Sul que foram convocadas pelo partido de extrema esquerda EFF mas o ponto alto das manifestações está previsto para amanhã, segunda-feira.

O DiÁRIO falou com o conselheiro das Comunidades Madeirenses na África do Sul, José do Nascimento que explicou que muita gente não vai trabalhar amanhã e por isso, aproveitaram o fim de semana prolongado, e o dia 20 de Março foi muito bem planeado para organizarem as manifestações devido a ser feriado na terça-feira.

O conselheiro madeirense disse que esta situação foi convocada pelo partido EFF, um partido de oposição populista que já há mais de um mês anunciou que esta manifestação seria a manifestação de todas manifestações e portanto, agora eles vão ter que fazer algum barulho e algum estrago para não perderem alguma credibilidade, nem que seja partir algumas montras ou fazer alguns distúrbios e provocarem alguns desacatos para demonstrar que realmente protestaram e fizeram. “Esperemos que não descambe numa situação de mais violência e que seja mais problemática. Mas que vai haver alguma cosa vai de certeza, porque o partido EFF falou tanto sobre esta manifestação que são obrigados a fazer,” explicou José Nascimento.

O advogado e conselheiro da comunidade madeirense disse que o presidente sul-africano reuniu-se com o Conselho de Segurança Nacional para colocar o exército em alerta. Salientou ainda que o presidente da República Sul África, Cyril Ramaphosa falou à nação e disse que todos os cidadãos têm direito a se manifestarem e de protesto desde que seja de uma forma pacífica. Este direito afinal de contas é um direito pelo qual se lutou. No entanto, não irá tolerar qualquer anarquia e desordem no dia 20 de Março. Se acontecer tal, o exército estará pronto para actuar e defender os cidadãos sul-africanos e a sua Constituição.

O DIÁRiO sabe que muitos emigrantes madeirenses não vão abrir os negócios amanhã na África do Sul e também que alguns que iam regressar aquele país africano, optaram por cancelar a viagem por questões de segurança.

Na África do Sul vive uma grande comunidade madeirense que recentemente sofreu com as últimas grandes manifestações que ocorreram em julho de 2021.