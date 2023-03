Comissão de inquérito à TAP arranca audições centrada na indemnização a Alexandra Reis

A comissão de inquérito à TAP começa esta semana as audições, com a indemnização a Alexandra Reis no centro da discussão, mas deverá também escrutinar o negócio da frota de aviões que está a ser investigado pelo Ministério Público.

A polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-governante Alexandra Reis, pela saída antecipada da administração da TAP, levou a uma remodelação no Governo, à exoneração dos presidentes da companhia e à criação de uma comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da transportadora aérea.

A comissão, proposta pelo BE, incidirá em particular entre 2020 e 2022, averiguando a entrada e saída da antiga governante Alexandra Reis e as responsabilidades da tutela nas decisões tomadas.

No entanto, e já depois da constituição da comissão, foi noticiado o negócio da troca da frota de aviões Airbus, feito por David Neeleman, em 2015, antes de se tornar acionista da TAP.

O negócio está a ser investigado pelo Ministério Público, na sequência de uma auditoria pedida pela companhia aérea, que motivou a suspeita de que a empresa poderá ter sido lesada.

O empresário brasileiro está na lista de seis dezenas de nomes que vão ser ouvidos no âmbito desta comissão.

A partir de quarta-feira são ouvidos a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a ex-administradora Alexandra Reis, a presidente executiva exonerada, Christine Oumières-Widener, o presidente do Conselho de Administração exonerado, Manuel Beja, o administrador financeiro, Gonçalo Pires, e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A comissão de inquérito é presidida pelo deputado socialista Jorge Seguro Sanches e tem como relatora a deputada Ana Paula Bernardo, também do PS.

O PS, que tem nove dos 17 lugares, indicou como coordenador o vice-presidente da bancada Carlos Pereira, sendo o elenco socialista composto ainda por Vera Brás, Bruno Aragão, Hugo Carvalho, Fátima Fonseca, Rita Madeira e Hugo Costa.

Já o PSD indicou como coordenador o deputado Paulo Moniz e os vice-presidentes da bancada Hugo Carneiro e Paulo Rios de Oliveira e a deputada Patrícia Dantas completam os quatro elementos efetivos do PSD na comissão.

A deputada Mariana Mortágua volta a representar o BE em comissões de inquérito, enquanto o Chega é representado pelo deputado Filipe Melo.

Já a Iniciativa Liberal (IL) tem Bernardo Blanco como efetivo e Bruno Dias está pelo PCP.

Segue a lista das personalidades que vão ser ouvidas:

Inspetor-Geral de Finanças, António Ferreira dos Santos

Chairman da TAP, Manuel Beja

CEO TAP, Christine Ourmières-Widener

Ex-administradora da TAP Alexandra Reis

Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Luís Martins

CFO TAP, Gonçalo Pires

Presidente do CA da CMVM, Luís Laginha de Sousa

Advogados da "SRS Advogados" que intervieram no processo de cessação do contrato de Alexandra Reis

Advogados da "Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados" que intervieram no processo de cessação do contrato de Alexandra Reis

Ex-ministro das Finanças, João Leão

Ministro das Finanças, Fernando Medina

Ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes

Ex-Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Ministro das Infraestruturas, João Galamba

Ex-chefe de Gabinete de Pedro Nuno Santos, Maria Antónia Araújo

Ex-secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz

Ex-secretário de Estado das Finanças de João Leão e ex-secretário de Estado do Tesouro, João Nunes Mendes

Maria João Araújo (DGTF)

José Gato (DGTF)

Carlos Durães de Conceição (Parpública)

Mário Lobo (Parpública)

Administrador operacional da TAP, Ramiro Sequeira

Presidente da Mesa Assembleia Geral da TAP, António Macedo Vitorino

Ex-presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho

Ex-CEO da TAP, Antonoaldo Neves

Ex-CFO da TAP João Weber Gameiro

Ex-CFO da TAP Rafael Quintas

Ex-administrador não executivo da TAP Diogo Lacerda Machado

Ex-vice presidente do Marketing e Vendas da TAP Abílio Martins

Ex-diretora Jurídica da TAP Stéphanie Sá Silva

Responsável pelo departamento jurídico da TAP na ausência de Stéphanie Sá Silva

Comissão de Trabalhadores da TAP

Plataforma de Sindicatos de Terra, da TAP

Sindicatos dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA)

Sindicato dos Aeroportos de Manutenção e Aviação (STAMA)

Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC)

Sindicato dos Pilotos da Aviação CIvil (SPAC)

Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA)

Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA)

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC)

Ex-acionista da TAP David Neeleman

Ex-acionista da TAP Humberto Pedrosa

Ex-CEO da TAP Fernando Pinto

Auditores PwC

DGCOMP

Ex-ministro da economia António Pires de Lima

Ex-secretário das infraestruturas Sérgio monteiro

Ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas Pedro Marques

Ex-ministro das Finanças Mário Centeno

Comissária europeia Margrethe Vestager

Comissário europeia Violeta Bulc

Presidente do Conselho de Administração da ANA -- Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut

Ex-presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) Luís Ribeiro

Presidente da Parpública, Jaime Serrão Andrez

Ex-presidente do CF da TAP Maria de Fátima Geada,

Carlos Elavai (BCG)

Ex-presidente do CA da NAV Manuel Teixeira Rolo