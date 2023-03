Diogo Dalot, António Silva e Nuno Mendes titulares no Luxemburgo

Os defesas Diogo Dalot, António Silva e Nuno Mendes são as novidades no 'onze' da seleção portuguesa de futebol no Luxemburgo, no encontro da segunda jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024.

O lateral direito do Manchester United, o defesa central do Benfica, que irá cumprir apenas a terceira internacionalização 'AA', e o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain não tinham entrada nas escolhas iniciais do selecionador Roberto Martínez face ao Liechtenstein (4-0), na quinta-feira, em Alvalade.

Em sentido inverso, saem da equipa titular João Cancelo, Gonçalo Inácio e Raphaël Guerreiro, sendo que os dois últimos foram 'riscados' da ficha de jogo, ao ficarem fora dos 23 eleitos.

Desta forma, Portugal vai iniciar o encontro no Stade de Luxembourg com Rui Patrício na baliza, atrás de uma linha defensiva novamente formada por cinco defesas: Diogo Dalot, Danilo Pereira, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes.

O meio-campo ficará a cargo de João Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, enquanto a frente de ataque será composta por João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo.

Por sua vez, a equipa comandada por Luc Holtz vai começar o jogo da segunda ronda com Morris, Jans (capitão), Marvin Martins, Chanot, Mica Pinto, Christopher Martins, Gerson, Sinani, Leandro Barreiro, Gerson Rodrigues e Vicent Thill.

O duelo entre Luxemburgo e Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Stade de Luxembourg, num encontro que será dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do Grupo J para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).