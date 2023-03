Navio humanitário Louise Michel retido em Itália "sem justificação escrita"

Roma, 26 mar 2023 (Lusa) - O navio humanitário Louise Michel, financiado pelo artista britânico Banksy, denunciou hoje manter-se retido em Lampedusa pelas autoridades italianas sem uma "justificação escrita", ao mesmo tempo que barcos de migrantes necessitam de ajuda no Mediterrâneo.

"Vinte e quatro horas depois de termos sido notificados da detenção do navio continuamos sem ter uma justificação por escrito. Sabemos que neste momento há dezenas de embarcações com problemas ao largo da ilha e, mesmo assim, evitam que prestemos assistência. É inaceitável", reagiram os responsáveis do navio nas redes sociais.

A denúncia ocorre após um dia fatídico em que cerca de 4.000 migrantes chegaram à costa italiana, principalmente à ilha de Lampedusa, onde os abrigos de receção se apresentam sobrecarregados.

No sábado, a Guarda Costeira italiana localizou os corpos de sete pessoas após o naufrágio de duas embarcações nas águas próximas da ilha de Malta, tendo sido resgatados dez migrantes.

"Ontem [sábado] perderam-se várias vidas em dois naufrágios. Estas mortes não são um acidente ou uma tragédia. São propositadas", assinalou a organização Louise Michel.

No sábado chegaram a Lampedusa 300 migrantes que viajavam a bordo de sete embarcações resgatadas por patrulhas da Guarda de Finanças bem como o navio Louise Michel, numa operação que infringiu o novo decreto migratório do governo italiano que impede que barcos humanitários operem mais do que um resgate antes de pedir autorização ao porto.

Entre sexta-feira e sábado chegaram à ilha cerca de 2.000 pessoas em 43 desembarques que saturaram a capacidade de acolhimento dos albergues locais, com capacidade para apenas 400 pessoas, informou o município de Agrigento.

No território peninsular, na região da Calábria, no sul de Itália, chegaram na tarde de sexta-feira mais 550 migrantes, tendo a maioria desembarcado em Crotone, localidade onde há um mês morreram 91 pessoas num naufrágio.

Por seu lado, o barco dos Médicos sem Fronteiras, o Geo Barents, avançou que chegará hoje à tarde ao porto de Bari, no sul de Itália, depois de ter resgatado 190 migrantes, enquanto outra embarcação, o Life Support, da Organização Não Governamental (ONG) Emergency, socorreu no sábado 161 pessoas.

Para além destes, o navio Ocean Viking, da ONG SOS Mediterranee denunciou ter sido obrigado a interromper a sua operação após ser ameaçado com disparos para o ar pela guarda costeira da Líbia em águas internacionais.

Itália e Malta viram neste fim de semana o número de embarcações que viajam pelo mar Mediterrâneo central multiplicar-se, enquanto Tunes assegura ter impedido a saída de mais de 70 embarcações num ritmo imparável de saídas nas últimas semanas.

Segundo dados oficiais, só em 2023 já desembarcam mais de 25 mil migrantes na costa italiana, mais do triplo dos 6.500 no mesmo período em 2022.