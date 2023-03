Populações da Zonas Altas do Funchal exigem construção das bolsas de estacionamento

Foi criado um abaixo-assinado para exigir à Câmara Municipal do Funchal a criação das bolsas de estacionamento nas zonas altas do concelho. O documento parte do Curral Velho, seguindo para o Galeão, Alegria, Lombo Jamboeiro, Trapiche ou Barreira. A indicação é deixada pela CDU, que pede que se acabem com as falsas promessas.

Herlanda Amado disse que “a falta de acessibilidades, a falta de saneamento básico, a falta de habitação, a falta de transportes públicos, entre muitos outros problemas que estão identificados, que não têm tido resposta da Autarquia, apenas promessas e de promessas está o povo farto". A deputada municipal da CDU diz ser crucial que as populações se façam ouvir, sendo que uma das reivindicações está relacionada com o estacionamento.

"Nós, ao contrário de outros, que andamos na rua diariamente e ouvimos verdadeiramente quem nos contacta, sabemos a falta que faz ter uma zona de parqueamento automóvel que garanta condições de segurança para quem vive, mas também garanta condições de intervenção dos meios de socorro quando é necessário", indica.

Herlanda Amado afirma que "a Câmara faz-se de cega perante as visíveis dificuldades para, por exemplo, conseguirem estacionar devidamente as viaturas, sem que um «mau estacionamento» condicione a circulação dos transportes públicos ou de viatura de socorro."