GNR mobiliza 200 militares diariamente para garantir segurança

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai mobilizar, entre sexta-feira e domingo, 200 militares, diariamente, para garantir a segurança do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, impedindo o acesso ao autódromo algarvio a quem não for portador de ingresso.

"O efetivo a empenhar ronda os 200 militares por dia, sendo que no dia 26, domingo, dia de maior empenhamento, serão empenhados 230 militares", revelou a major Mafalda Almeida, porta-voz e relações públicas da GNR, numa conferência de imprensa que teve lugar hoje num hotel próximo do Autódromo Internacional do Algarve, no concelho de Portimão.

A força responsável por garantir a segurança no GP de Portugal de MotoGP, categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, garante que o dispositivo "atuará de forma preventiva e está preparado para todo o tipo de situações que possam colocar a segurança do evento em causa".

Mafalda Almeida alertou que as condições atmosféricas favoráveis poderão ainda contribuir para um maior deslocamento de pessoas para a região do Algarve.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, deverá ter mais de 150.000 espetadores, segundo os organizadores do evento.

Na operação de segurança ao evento estão empenhados militares do Comando Territorial de Faro, das várias valências de âmbito territorial, trânsito, intervenção, investigação criminal, unidade de intervenção, e inativação de engenhos explosivos, entre outros, assim como da Unidade Nacional de Trânsito.

A porta-voz da GNR sublinhou a importância de os espetadores chegarem "o mais cedo possível" para que os procedimentos de segurança decorram de forma célere e para que se garanta "que todos os espetadores estarão dentro do autódromo antes das provas" começarem.

Recordou ainda que a todos os espectadores portadores de bilhete será disponibilizado um serviço de transfer de autocarro na ligação às cidades de Portimão e Lagos, diariamente, a partir das 07:30, com intervalos de 30 minutos.

"Voltamos a frisar, incentivamos a utilização dos 'transfer' e, sobretudo, dos veículos de duas rodas, por forma a que haja o menos congestionamento de trânsito possível", disse Mafalda Almeida.

A força militar avisou que haverá "fortes constrangimentos" à saída da A22 (Via do Infante), existindo dois acessos que podem ser utilizados pelos condutores e que dão acesso ao autódromo, nomeadamente a Nacional 266, ligação à localidade de Montes de Cima, e a Estrada Municipal que liga a localidade de Arão à Pereira.

O trânsito automóvel vai estar condicionado na estrada principal de ligação ao autódromo desde a A22, no nó da Mexilhoeira Grande, nas estradas entre as localidades de Odiáxere, Arão, Pereira e Folga, e entre Rasmalho, Casas Velhas, Moinho da Rocha e Montes de Cima.

A GNR prevê que os maiores condicionamentos de trânsito ocorram sexta-feira e sábado, no período da tarde, entre as 15:00 e as 18:00 e no domingo haverá uma grande afluência principalmente entre as 14:30 e as 17:30

A GNR aconselha a que os residentes das localidades de Pereira, Monte de Cima e de outras zonas próximas do autódromo, bem como cidadãos com necessidade de passagem nestas localidades procurem "troços alternativos".

A MotoGP é a categoria mais importante do Mundial de motociclismo de velocidade, cujo campeonato de 2023 arranca em Portugal, este fim de semana, terminando em 26 de novembro, em Valência.