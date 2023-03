Joe Biden chega ao Canadá para reforçar amizade bilateral com Justin Trudeau

O presidente dos EUA, Joe Biden, chegou na quinta-feira a Otava, na que é a sua primeira visita nesta qualidade ao Canadá, que se anuncia cordial, apesar de alguns pontos de fricção.

Biden deve ser recebido pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, para um jantar privado e vai discursar hoje no parlamento canadiano.

Da agenda das discussões constam alguns dos principais problemas da conjuntura internacional, como a invasão russa da Ucrânia, as alterações climáticas, o comércio, as migrações massivas e a crescente afirmação da China.

Já foi divulgado que o Canadá vai acelerar o seu calendário para a atualização militar do Comando de Defesa Aérea da América do Norte (NORAD, na sigla em Inglês) e os dois Estados tencionam assinar um acordo bilateral sobre migrações, como disse um dirigente canadiano sénior à Associated Press.

O governo de Biden tem feito do reforço da sua amizade com o Canadá uma prioridade nos últimos dois anos e os encontros de Biden com Trudeau, em Otava, são uma oportunidade para planear o desenvolvimento bilateral.

Nas prioridades estão a segurança nacional a defesa do espaço aéreo, com o episódio recente do balão espião chinês sobre o espaço aéreo norte-americano a realçar a urgência da atualização dos sistemas de radar canadianos e as compras recentes dos aviões de combate F-35.