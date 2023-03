Chega Madeira atento às reivindicações dos trabalhadores das Finanças

A direção regional da Comissão Política do Chega Madeira reuniu-se, esta tarde, com o representante sindical da Autoridade Tributária, com o objectivo de ouvir, e de fazer chegar ao seu grupo parlamentar na Assembleia da República, as reivindicações daquele sindicato.

De acordo com o representante sindical Belchior Sousa, citado pelo Chega-Madeira, as preocupações dos trabalhadores da Autoridade Tributária prendem-se com a falta de recursos humanos, a falta de equipamentos de trabalho para o melhor desempenho das suas funções, a não atribuição do subsídio de risco, a não atribuição de um subsídio de insularidade ou um suplemento equivalente, e a deficiente progressão na carreira por parte destes profissionais. Questões que preocupam o sindicato e os trabalhadores, já que cada vez mais lhes são atribuídos mais objectivos e responsabilidades, com menos recursos.

Para Belchior Sousa, também a imagem dos agentes ao nível do fardamento não se enquadra com as suas competências profissionais, tendo o dirigente sindical mostrado aos dirigentes do Chega Madeira alguns exemplos de fardamentos de agentes alfandegários europeus, que é, de longe, muito superior ao português quer ao nível de fardamento quer de equipamentos.

Para o Chega Madeira, o papel destes profissionais “é fundamental na salvaguarda da segurança e soberania nacional das nossas fronteiras, pois são estes profissionais que fiscalizam toda a carga marítima e aérea que entra no nosso país, evitando muitas vezes fraudes fiscais, através do contrabando, tráfico de droga, e de outros materiais perigosos que possam pôr em causa a segurança do país e dos cidadãos”.

No final da reunião Miguel Castro, líder regional do Chega Madeira, deixou a promessa de que irá ser elaborado um relatório com todas as reivindicações e propostas apresentadas por este sindicato para que sejam encaminhadas ao grupo parlamentar, na Assembleia da República.

Miguel Castro referiu que, oportunamente, vai ser apresentada uma proposta do Chega na Assembleia da República para que sejam salvaguardados e dignificados os direitos e deveres destes profissionais.