Migração de serviços de actuais para novos fornecedores do SIRESP começa na Madeira

A migração de serviços dos atuais para os novos fornecedores do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) vai começar na Madeira, indicou hoje a empresa que gere a rede.

Em comunicado, a empresa pública Siresp, S.A., que comanda e coordena a rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, refere que a segunda edição do SIRESP Bootcamp, que se realiza no Funchal entre 27 e 31 de março, vai permitir testar configurações e funcionar como fase piloto da migração dos serviços na fase de transição entre os atuais e os novos fornecedores da rede SIRESP que ganharam o concurso público internacional.

A Siresp SA sublinha que na base desta mudança está o concurso público internacional para a prestação de serviços de operação e manutenção do SIRESP lançado em 2022 e cujos sete contratos, que permitiram uma poupança de 11 milhões de euros face ao valor inicial, já receberam o visto do Tribunal de Contas.

Na semana passada, a empresa que gere o sistema anunciou que o concurso internacional para a prestação de serviços de operação e manutenção da rede SIRESP tinha ficado concluído após a aprovação de todos os contratos pelo Tribunal de Contas, procedendo agora, para todos os lotes do concurso e com a duração de até 180 dias, ao processo de transição de serviços entre as atuais empresas e os futuros prestadores de serviços.

As empresas que vão agora operar o SIRESP são a Altice Labs, Motorola, NOS, Moreme, Omtel e No Limits.

A Siresp SA avança também que o SIRESP Bootcamp da Madeira servirá igualmente para debater outras matérias, como a "Cibersegurança em Redes de Comunicações Missão-Crítica", a "Transformação tecnológica e o futuro das redes de emergência", as "Operações de apoio de emergência e segurança" e as "Comunicações de emergência em ambientes insulares".

Esta iniciativa, organizada pela Siresp SA, está dividida em ações de formação, num seminário para análise e discussão de temas relevantes para o setor entre utilizadores e fornecedores, demonstrações para testar ideias e soluções técnicas apresentadas pelas empresas e para testar a interoperabilidade da rede SIRESP.

O SIRESP Bootcamp insere-se no conjunto de iniciativas desenvolvidas após a aquisição pelo Estado da empresa Siresp SA, em 2019, como o objetivo de reforçar a capacitação dos seus utilizadores, como forças de segurança, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Forças Armadas, através de ações regulares de formação e informação.

A primeira edição do SIRESP Bootcamp decorreu em outubro de 2022.