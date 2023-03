Roberto Almada encabeça lista do Bloco de Esquerda às legislativas regionais

Roberto Almada, antigo líder regional do Bloco de Esquerda, volta a ser candidato a umas eleições, desta feita as próximas legislativas regionais que devem decorrer mais para o final do ano. A actual líder, Dina Letra, será a segunda colocada na lista a apresentar aos madeirenses e porto-santenses.

"Os aderentes do Bloco de Esquerda Madeira aprovaram hoje em Assembleia Regional de Aderentes o primeiro e segundo candidatos às eleições legislativas regionais de 2023", diz uma nota de imprensa divulgada hoje ao início da noite. "A lista será encabeçada por Roberto Almada, a que se segue Dina Letra, coordenadora regional do Bloco de Esquerda - Madeira", garante.

"Rosto incontornável do partido na Madeira, Roberto Almada foi deputado eleito pelo Bloco de Esquerda em diversas legislaturas, desde 2002, e coordenador do Bloco Madeira entre 2008 e 2018", recorda a nota. "Foi sempre uma voz ativa na defesa dos serviços públicos essenciais, como a saúde e a educação, das pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho e de denúncia do regime de privilégio instalado na Região".

Reforçar a voz da Esquerda e Catarina Martins no Funchal

Lembrando que "estas eleições acontecem num contexto de grandes dificuldades para as famílias, quer pela carestia de vida provocada pela inflação, sem que o Governo Regional, esteja a tomar as medidas necessárias para proteger os madeirenses e porto-santenses", diz o Bloco, sendo "igualmente preocupante a normalização que o PSD-M, pela voz de Miguel Albuquerque, faz da extrema-direita racista, xenófoba e homofóbica, sendo certo que o PSD-M não olhará a quem ou a quê para manter o poder", a entrada de Roberto Almada na luta eleitoral activa é um reforço de peso.

"Por tudo isto, é importante reforçar a esquerda e voltar a ter a voz do Bloco na Assembleia Legislativa Regional; reforçar quem faz de facto oposição a este governo de direita; quem luta e defende todas e todos aqueles que vivem do seu salário ou da sua pensão, por uma vida boa e mais justa", apelam, salientando que no próximo sábado, 25 de Março, "a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda Catarina Martins estará com os candidatos numa iniciativa de contacto com a população no Funchal".