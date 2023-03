Novo portal do SEF 'inundado' por quase 86 mil pedidos de autorização de residência

O novo portal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) recebeu, desde o passado dia 13 de Março e até às 19h00 de ontem, terça-feira, dia 21 de Março, um total de "85.770 pedidos para atribuição de Certificados de Autorização de Residência por parte de cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com manifestações de interesse entregues até 31 de Dezembro de 2022", informa o Ministério da Administração Interna em comunicado emitido esta manhã.

"Além desses requerentes, que já residem em Portugal, também os cidadãos portadores dos novos vistos consulares CPLP emitidos após 31 de Outubro de 2022 podem inscrever-se na plataforma criada para o efeito pelo SEF", informa.

Assim, "daquele total de pedidos recebidos através das plataformas digitais, acessíveis nos sítios do SEF e dos serviços do Governo", a autoridade de polícia de fronteiras "já emitiu 74.725 documentos com referência para pagamento das autorizações de residência".

Garante que "os níveis de segurança mantêm-se inalterados neste processo, tendo sido realizadas 4.369 consultas de segurança prévias à emissão das autorizações de residência por terem surgido alertas na análise inicial", refere a nota.

"Este é um procedimento ágil e eficiente que deve ser utilizado pelos cidadãos dos países da CPLP, dando-lhes acesso a direitos em domínios muito relevantes como educação, saúde, segurança, atividade profissional, formação profissional e justiça", acrescenta, antes de rematar que é "muito importante que os cidadãos imigrantes dos países da CPLP aproveitem esta oportunidade para regularizar a sua situação".