Apoiantes de Trump mostram apoio perto da residência do magnata na Florida

Apoiantes do ex-presidente Donald Trump reuniram-se hoje nas proximidades de Mar-a-Lago, a residência do magnata na Florida, para expressarem apoio face à sua possível acusação por supostos pagamentos secretos feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels.

Pequenos grupos de apoiantes de Trump reuniram-se ao longo da Southern Boulevard, uma via que leva a Mar-a-Lago, com faixas e grandes bandeiras pró-Trump com os frases como "Trump Save America" ou "Trump 2024", em referência às próximas eleições presidenciais, as quais pretende disputar como candidato Republicano.

A Procuradoria de Manhattan, em Nova Iorque, encontra-se a investigar os supostos pagamentos de Trump a Stormy Daniels, caso que tem despertado a maior expectativa na imprensa e na opinião pública.

No passado fim de semana, Trump informou os seus seguidores que seria preso nesta terça-feira na sequência da investigação de pagamentos supostamente feitos em 2016 à atriz pornográfica em troca de seu silêncio.

Já hoje pediu aos seus "74 milhões de eleitores" que assinem uma carta contra as "ameaças de possível prisão" que pesam sobre si, e que mostrem que estão "unidos na defesa pacífica" do movimento que o levou à Casa Branca em 2017.

Trump, que faz campanha como candidato à nomeação presidencial Republicana para 2024, enfrenta ações vastas em quantidade e em conteúdo, como processos civis decorrentes dos seus negócios pré-presidenciais, violações sexuais, tentativas de anulação dos resultados eleitorais de 2020 ou retenção ilegal de documentos confidenciais..

Um grande júri deve decidir em breve se acusa ou não o ex-presidente neste caso a envolver o pagamento de subornos, enquanto as forças de segurança estão em alerta diante de possíveis manifestações dos seguidores de Trump, como as que ocorreram em 06 de janeiro de 2021, no ataque ao Capitólio.