Número de beneficiários do RSI cai 16,5%

O número de beneficiários com prestação de RSI (Rendimento Social de Inserção) na Região baixou 16,5% em Fevereiro, face ao período homólogo.

De acordo com a Segurança Social, no mês passado, recebiam o apoio social destinado aos mais pobres e vulneráveis, 4.265 pessoas.

Em relação ao mês anterior (Janeiro) a descida foi mais tímida, apenas 0,6%.

Para encontrarmos um número inferior ao registado em Fevereiro temos de recuar a Março de 2018, altura em que 4.188 beneficiários recebiam o RSI na Madeira.

Já em relação às famílias deu-se também, no mês em análise, uma queda de 13,7% no número de agregados madeirenses com Rendimento Social de Inserção.

Cada beneficiário aufere uma média de 136,87 euros por mês de prestação, enquanto a média das famílias situa-se nos 261,35 euros mensais.

O que é o RSI?

De acordo com a Segurança Social é um apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, sendo constituído por: