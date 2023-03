TUMa vence em várias categorias em Festival Internacional nos Açores

A TUMa - Tuna Universitária da Madeira venceu em várias categorias do XXII Edição de um dos maiores Festivais Internacionais de Tunas Masculinas do país, o El Açor, que aconteceu entre os dias 17 e 18 de Março, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada. 'Melhor Porta-Estandarte', 'Melhor Pandeireta', 'Melhor Tuna a Concurso' e, uma vez mais, o 'Tuna Mais Tuna' foram os prémios conquistados.

Uma vez que, há um ano, conquistou o prémio de 'Tuna Mais Tuna', ficou automaticamente convidada a participar na edição deste ano, que contou ainda com a participação EUC - Estudantina Universitária de Coimbra, TDUP - Tuna do Distrito Universitário do Porto, TransmonTuna – Tuna Universitária de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid e Tuna de Medicina de Granada.

"Além do enorme reconhecimento nacional e internacional que estes prémios trazem, reflectem o trabalho árduo e dedicação dos seus elementos para que o grupo prime pela qualidade musical", refere nota enviada à comunicação social.