Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal acaba de actualizar o aviso de agitação marítima forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira:, até às 18 horas locais de amanhã, 28 de Fevereiro.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, divulgadas pela autoridade marítima, o vento será de Oeste a Noroeste "bonanço a moderado, rodando para Norte a Noroeste fraco a bonançoso a partir da noite e para Nordeste moderado a partir da manhã.

Já a ondulação atingirá poderá chegar aos 4,5 metros na costa Norte e aos quatro metros na costa Sul.

A visibilidade será boa a Moderada

A capitania reforça, assim, o aviso aos proprietários e armadores das embarcações para que "adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".