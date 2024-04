Salazar ou Jardim? Quem lidera na longevidade no poder?

Há quase uma década que deixou de liderar os destinos da Região Autónoma da Madeira, ainda que esta se tenha mantido nas mãos do PSD, nos últimos anos sob a governação de Miguel Albuquerque, mas a figura de Alberto João Jardim continua indissociável da política neste arquipélago e as suas opiniões e comentários, mais ou menos controversos, em órgãos de comunicação social ou nas redes sociais, continuam a ‘fazer mexer’ a opinião pública.

“Nem Salazar esteve tanto tempo no poder [como Alberto João Jardim]. [É de] salutar numa Democracia haver alternância entre partidos no poder, no Continente tem havido, nos Açores idem, na Madeira infelizmente não. Ora isto não é normal”, comentou Paulo Medeiros, leitor do DIÁRIO, na notícia intitulada: “PSD Madeira governa desde 1976 e venceu 11 das 13 eleições com maioria absoluta”.

Mas será verdade que Alberto João Jardim liderou mais tempo do que António Oliveira Salazar?

Olhemos aos números. Fundador do Estado Novo, António de Oliveira Salazar presidiu ao Governo de Portugal durante 36 anos e 84 dias, entre 5 de Julho de 1932 e 27 de Setembro de 1968. Um dado de relevo que o coloca no cimo da lista dos políticos portugueses que durante mais anos ocuparam cargo.

No entanto, contas feitas, a verdade é que o ‘trono’ há muito que é ocupado pelo madeirense. Jardim a 10 de Junho de 2014, ao completar 13.310 dias de poder desde que assumiu a presidência do Governo Regional, a 17 de Março de 1978, tornava-se o político português há mais tempo em funções desde a instauração do regime republicano em Portugal. Ou seja, o social-democrata destronava o estadista Oliveira Salazar.

O ex-governante assumiu a presidência do Governo Regional da Madeira a 16 de Março de 1978, com apenas 33 anos de idade, sucedendo a Jaime Ornelas Camacho. Nesse dia proferiu a célebre frase “a Madeira será o que os madeirenses quiserem”.

A longevidade assentou na sua nomeação como presidente do Governo Regional, sempre na sequência dos resultados de eleições para a Assembleia Legislativa, com Alberto João Jardim a vencer eleições regionais consecutivas.

“Enquanto o dr. Salazar estava numa posição ditatorial, eu estive sempre eleito pelo povo. Estou mais legitimado que o dr. Salazar”, disse Alberto João Jardim, à data, à agência Lusa.

A propósito dos anos de Jardim no poder, em 2008, era publicada, em Diário da República, uma Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 12/2008/M, com a congratulação pelos 30 anos de governação do Dr. Alberto João Jardim da Região Autónoma da Madeira.

“Passados 30 anos a Madeira apresenta-se como um exemplo de desenvolvimento económico com reflexos positivos na qualidade de vida da sua população. Toda esta obra, historicamente, tem um rosto e um nome. Esse nome é o do Presidente do Governo Regional da Madeira e líder do Partido Social-Democrata da Madeira - Dr. Alberto João Jardim”.

Aqui ainda não havia sido batido o recorde de longevidade no poder, que se veio a concretizar seis anos depois, em 2014.

Em relação à alternância política, é também verdade que na Região Autónoma da Madeira, os sociais-democratas conseguiram obter a maioria absoluta desde 1976 e até 2015. A situação só se alterou em 2019, quando o partido elegeu 21 deputados, do total de 47 que compõem o parlamento regional, e formou um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). Não obstante, e até mesmo nos últimos seis meses, desde o acto eleitoral de Setembro, era ao PSD que competia governar, suportado pelo CDS e o PAN.

A título de curiosidade, o EXPRESSO criou recentemente um ‘gráfico animado’ que mostra os dez políticos com mais tempo de Governo em cada momento da história democrática do país. Nos primeiros anos, os lugares de topo desta lista de governantes em funções são formados maioritariamente por nomes ligados aos Governos provisórios de esquerda e centro-esquerda.