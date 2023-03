Madeira tem margem para crescer com oferta hoteleira já instalada

As dormidas na hotelaria madeirense em 2022 representaram 61% da ocupação, o que significa que há uma margem de crescimento significativa sem que seja necessário aumentar o número de camas disponíveis. Isto porque a “Madeira tem um compromisso claro para que não se deixe embalar pelo crescimento descontrolado da oferta hoteleira”.

Uma ideia salientada pelo secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção, Eduardo Jesus, durante o pequeno-almoço de hoje com os jornalistas no âmbito da participação da Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Oportunidade para o governante relembrar que na estratégia até 2027 e no Plano de Ordenamento do Turismo a Região só vai aprovar novos hotéis até 80 quartos e 160 camas para que “o ‘boom’ da oferta de camas verificado nos anos 90, devido à facilidade de investimento e de financiamento que provinha dos fundos comunitários, não volte a desequilibrar o mercado em termos de valor”.

“A nossa estratégia passa por salvaguardar o valor do sector para que as empresas possam retribuir melhor aos seus colaboradores e possam ter investimento permanente na manutenção e modernização dos equipamentos que hoje têm maior utilização e desgaste”, refere Eduardo Jesus, salvaguardando ainda que se o alojamento local crescer mais de 3% ao ano os limites máximos serão revistos.

Entende que até 2027 a Madeira não pode ter mais de 40 mil camas no alojamento tradicional. Actualmente tem neste segmento 34 mil camas, a que acrescem as 23 mil camas no alojamento local.

