Céu muito nublado e vento forte este domingo na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado e vento moderado (20 a 35 km/h) de Noroeste, por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas, tornando-se em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Oeste a partir do meio da manhã.

Especificamente no Funchal, a previsão é de períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Está prevista uma pequena subida de temperatura na capital madeirense. A máxima será de 21 graus e a mínima de 15 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 2 a 3 metros e na costa Sul as ondas serão de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar será de 17/19 graus.