Estradas molhadas e nevoeiro obrigam a cautelas nesta manhã

Se vem na estrada desde a zona Oeste da Madeira, nomeadamente nas vias expresso da Calheta e do Porto Moniz e via rápida desde a Ribeira Brava tenha muita cautela na condução. O piso está molhado, aliás neste momento chove e, muito provavelmente irá chegar também à zona central e Este da Madeira.

Já tinha chovido antes do nascer do sol e agora neste momento chove, portanto as cautelas devem ser redobradas, mesmo que na zona por onde irá passar esteja o piso apenas semi-molhado. O risco na condução é bem superior dada a menor aderência. Para triplicar o risco, em algumas zonas há nuvens baixas ao ponto de a visibilidade ser ainda mais dificultada. As imagens são elucidativas.

Depois destes avisos, saiba que neste momento o trânsito desde a zona Oeste decorre sem incidentes à vista, mas com muitos condutores a apanharem com alguma chuva e sol que acaba de sair no horizonte de frente, dificultando a visibilidade.

Desde a zona Leste, muito trânsito a partir do nó da Cancela, mas sem grandes demoras, embora seja previsível que depois das 8h00 a situação se complique.