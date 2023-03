Média de 346 atendimentos diários na Urgência nos últimos 10 dias

Nos últimos 10 dias, o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça registou uma média de 346 atendimentos diários. O número consta deu nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil (SRSPC), que dá conta de que "os recursos foram sempre reajustados em função da procura e das necessidades dos utentes".

A tutela refere que "esta procura, nas últimas semanas, foi também motivada, face às alterações climáticas e à presença de partículas naturais com origem em regiões áridas, com fortes impactos na saúde, nomeadamente nas crianças e nos idosos".

Apesar dos constrangimentos que têm sido denunciados por vários utentes que têm procurado aquele Serviço de Urgência, com relatos de corredores lotados e várias horas de espera para atendimento, a Secretaria refere que o seu funcionamento está "normalizado e controlado", remetendo para declarações da directora do serviço, Rita Vieira.

"Inclusive e em função das características dos utentes no contexto urgência, maioria idosos, foi necessário reforçar o numero de camas e de recursos humanos, para assegurar uma resposta com qualidade e segurança", refere a mesma nota.

Na missiva da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, são feitas algumas comparações entre os serviços de saúde regionais e os do continente. Nesse âmbito, o organismo liderado por Pedro Ramos refere que "ao contrario do que se passa no país, no Serviço Regional de Saúde, os serviços de urgência funcionam todos os dias da semana, sem interrupções e com médicos especialistas", adiantando que "na Madeira, as grávidas, as crianças e os idosos têm atendimento assegurado numa unidade de saúde diferenciada", pese embora, muitas vezes, o muito tempo de espera a que estão sujeitos.

Nessa mesma linha, a SRSPC refere que "no Serviço Regional de Saúde, e ao contrário do que se passa no país, temos cinco vias verdes a funcionar, 24 horas por dia, todos os dias da semana. A existência das vias verdes do AVC, Coronária, Trauma, Sepsis, e da Anafilaxia tem permitido assegurar uma resposta a todos os doentes com estas patologias cuidados de saúde diferenciados e céleres essenciais para reduzir mortalidade e morbilidade", relembrando que a existências destas vias verdes, nomeadamente a do AVC, "já permitiu dar resposta a doentes transferidos dos Açores".

"A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, agradece todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde que diariamente asseguram a prestação de cuidados emergentes em todo os serviços de urgência existentes na Região Autónoma da Madeira, (RAM), nomeadamente o Serviço de Urgência no Hospital Dr. Nélio Mendonça, os Serviços de Atendimento Urgente com 24horas (Machico, Calheta, São Vicente e Porto Santo), os Serviços de Atendimento Urgente a funcionar entre as 08h:00 e as 22h:00, todos os dias da semana (Santana, Ribeira Brava, Camara de Lobos e Porto Moniz), e ainda o Serviço de Atendimento Urgente no Centro de Saúde do Bom Jesus, de segunda a sexta-feira, entre as 16h:00 e as 00h:00", refere, ainda, o comunicado.