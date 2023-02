Trânsito intenso na manhã desta terça-feira

O trânsito apresenta-se congestionado, esta terça-feira, no sublanço Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava. Os automobilistas deverão redobrar a atenção na VR1 a partir do Km 23.4 ao Km 21.4.

Há também muito movimento na zona da Boa Nova até à Ponte de João Gomes sem, no entanto, provocar grandes constrangimentos aos automobilistas.

No Funchal, e como já vem sendo habitual, regista-se muitos veículos a circular na Rua 5 de Outubro, Mercado dos Lavradores e Avenida do Mar.

Para já, estas são as zonas mais críticas na manhã desta terça-feira.

Seja prudente, conduza com precaução.