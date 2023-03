23 mergulhadores contam histórias da vida na Marinha

A apresentação do livro 'Os Mergulhadores na Marinha' decorreu durante esta tarde na Câmara Municipal do Funchal, com a presença de Pedro Calado, presidente da autarquia, Francisco Brás da Silva, Contra-Almirante da Marinha e coordenador do livro.

Uma vez que estamos a celebrar o mês da Protecção Civil, esta é uma iniciativa que se integra nestas comemorações.

Este livro resulta de um trabalho de cerca de três anos, feito por um grupo vasto de pessoas, baseado nas histórias contadas por 23 mergulhadores, na primeira pessoa.

[Este livro aparece] porque os mergulhadores são um grupo da Marinha constituído por oficiais, sargentos e praças especializados em mergulhador sapador que desempenham funções da sua especialidade. Francisco Brás da Silva, Contra-Almirante

Francisco Brás da Silva considera que era necessário passar para livro aquelas que foram as experiências, as operações inovadoras e arriscadas que fizeram ao longo dos tempos.

Esta obra tem 450 páginas, destacando histórias desde 1881 e até 2019, narrando as vivências dos mergulhadores durante este período alargado. Relata momentos bons, mas também episódios marcantes, acidentes, uma homenagem aos dois mortos em serviço e o relato de um grande acidente que o comandante do destacamento em África teve e que fê-lo ficar sem um pé.

O livro estará disponível na loja do Museu da Marinha e no Clube Militar Naval em Lisboa.

O Contra-Almirante expressou ainda a sua opinião na polémica em volta dos 13 militares que se recusaram a sair em missão no passado sábado: “Os militares têm uma condição militar que faz com que as normas e instruções venham primeiro. Se isso não foi cumprido, compete à chefia da Marinha tratar do assunto em termos disciplinares, para a Marinha e para o país”, salientou.