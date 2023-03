Conflito israelo-palestinano já causou 100 mortes desde início do ano

Um palestiniano foi morto na sexta-feira pelas forças israelitas ocupantes na Cisjordânia, que alegaram que os ameaçara com uma faca, o que elevou para 100 as pessoas mortas no conflito israelo-palestiniano desde o início deste ano.

Um palestiniano de 23 anos, identificado como Yazan Omar Jamil Khasib morreu "depois de as forças de ocupação terem disparado sobre ele na entrada norte da cidade de Al-Bireh", perto de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, indicou o Ministério da Saúde palestiniano, em comunicado.

Por seu lado, os militares israelitas declararam que "os soldados detetaram um suspeito e pediram-lhe que se identificasse", acrescentando que "o suspeito puxou de uma faca e aproximou-se das forças (israelitas), que ripostaram com disparos".

Em comunicado, acrescentaram que "o atacante foi neutralizado", especificando que o incidente ocorreu nas proximidades de Beitin, uma localidade palestiniana perto do Al-Bireh, e que nenhum soldado tinha ficado ferido.

A Cisjordânia é um território palestiniano ocupado por Israel desde 1967.

Desde o início do ano, o conflito israelo-palestiniano já causou a morte a 86 palestinianos, 13 israelitas e uma ucraniana, segundo um levantamento feito pela AFP, a partir de fontes oficiais israelitas e palestinianas.