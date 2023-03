Casa de Saúde São João de Deus arrancou há 100 anos com 53 doentes

A Casa de Saúde de São João de Deus assinala hoje o nascimento do fundador da congregação, que a gere, e os 100 anos do início da missão no Trapiche. Nessa altura, foram recebidos os primeiros 53 doentes, como revelou Eduardo Lemos, director daquela casa de saúde mental.

Hoje, a instituição acolhe e trata 325 doentes.

Para melhor essa capacidade, no próximo ano, com verbas do PRR, a instituição vai construir mais um edifício para 40 acamas de cuidados continuados em saúde mental.

As comemorações tiveram início com uma missa, presidida pelo bispo D. Nuno Brás, a que se seguiu um almoço. O evento esteve recheado de convidados, das mais diversas áreas, incluindo da política.