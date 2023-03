Greve nos aeroportos alemães cancela voos para Portugal

Os trabalhadores dos aeroportos Berlim, Hamburgo, Hannover e Bremen, na Alemanha, estão hoje em greve afetando as ligações aéreas, entre as quais para Portugal.

Segundo dados disponíveis no 'site' da ANA -Aeroportos, seis ligações aéreas entre Portugal e a Alemanha, surgem como cancelados.

Hoje de manhã há três voos cancelados provenientes de Hamburgo e Berlim com destino a Lisboa e outro com partida do aeroporto da capital com destino a Berlim.

No aeroporto de Faro foram canceladas uma ligação com destino a Berlim e outro proveniente também de Berlim.

Vários voos estão a ser hoje severamente afetados pela greve dos trabalhadores dos aeroportos de Berlim, Hamburgo, Hannover e Bremen.

Cerca de 200 partidas foram canceladas em Berlim e cerca de um terço das 200 chegadas planeadas devem ser canceladas, informou a agência de notícias alemã dpa.

Fonte do aeroporto de Hamburgo indicou que todas as 123 partidas planeadas durante a greve foram canceladas e pelo menos 50 das 121 chegadas previstas.

As paralisações dos trabalhadores dos aeroportos ocorrem numa altura de difíceis negociações salariais para funcionários dos governos federal e municipal da Alemanha.

Os sindicatos reivindicam um aumento salarial de 10,5%, enquanto os empregadores até agora ofereceram um aumento total de 5% em duas etapas e pagamentos únicos de 2.500 euros por funcionário - que os sindicatos rejeitaram e classificaram de insuficientes.

A próxima ronda de negociações deve começar em 27 de março.